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Повінь в Ірані забрала життя більше 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 09:22
Повінь в Ірані забрала життя більше 40 осіб
Фото: повінь в Ірані (Reuters)

Повені почалися в країні 19 березня

В результаті сильних повеней, які тривають з 19 березня, в Ірані  протягом цього тижня загинули щонайменше 45 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, повені в зазвичай посушливій країні почалися 19 березня в північних провінціях Голестан і Мазандаран, які мають вихід до Каспійського моря. Тоді стихія зачепила більше 56 тис. осіб у 270 населених пунктах.

Зазначається, що за останній тиждень в результаті повеней, які утворилися через зливи, на заході та південному заході Ірану загинули щонайменше 45 людей. Найбільше стихія зачепила південну провінцію Хузестан, там доведеться евакуювати жителів 56 селищ, які знаходяться поблизу річок та гребель.

За словами чиновників, причиною повеней є глобальне потепління та зміна клімату у світі.

Нагадаємо, у Афганістані в результаті сильної повені у західній частині країни загинули щонайменше 32 людини, ще 12 вважаються зниклими безвісти. Повені, які були викликані сильними проливними дощами, призвели до руйнівних наслідків в семи провінціях країни. В результаті події було зруйновано понад 700 будинків, а також багато були сильно пошкоджені.

Раніше, через сильні повені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей. Повені затопили до 2 тисяч будинків. Також в результаті повеней близько 10 людей пропали безвісти в провінціях Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

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