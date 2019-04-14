ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жертвами наводнений в Иране стали более 70 человек

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 16:04
Жертвами наводнений в Иране стали более 70 человек
Фото: наводнение в Иране (twitter.com/AliiOvain)

Сильные дожди спровоцировали наводнения в большинстве провинций Ирана

В результате наводнений, которые образовались в большинстве провинций Ирана, погибли более 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщил глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи, сильные проливные дожди спровоцировали наводнения в 25-ти иранских провинциях с 31. В результате чего погибли по меньшей мере 76 человек. Больше всего людей погибли в провинции Фарс.

"Жертвами стихии стали 23 человека в провинции Фарс, 14 - в провинции Лористан, 8 погибших в провинции Гулистан, по 5 - в провинциях Мазендеран, Хамадан и Хузестан. Еще по три человека стали жертвами наводнений в провинциях Северный Хорасан, Кохгилуйе и Бойерохмед, два человека в провинции Илам, еще по одному - в провинциях Хорасан Резеви, Симнан, Керманшах, Кум, Исфахан, Казвин и Зенджан", - отметил Шуджаи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране проводили эвакуацию населения из-за угрозы новых наводнений на этих выходных так как синоптики прогнозировали новые сильные дожди. Прогнозируемые сильные ливни на юго-западе страны ставят под риск около 400 тыс. человек. В этом регионе были открыты все плотины для облегчения накопления воды.

РБК-Украина писало, что наводнение в Иране унесло жизни более 40 человек. В результате наводнений, которые образовались из-за ливня, на западе и юго-западе Ирана погибли по меньшей мере 45 человек.

Президент Ирана назвал США лидером мирового терроризма В Иране произошел взрыв на подводной лодке, есть жертвы
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Ираннаводнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь