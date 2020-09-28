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У Франції розбився легкий літак, є загиблі

Понеділок 28 вересня 2020 21:40
У Франції розбився легкий літак, є загиблі
Фото: рятувальники (lalsace fr)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 вересня, у Франції розбився одномоторний літак Cirrus 22, у результаті чого загинули три людини, які перебували на борту. Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи.

Про це повідомляє Ouest France.

Як повідомляється, літак впав у лісі за 10 км від аеропорту Безансон, який значився кінцевим пунктом маршруту. На момент прибуття рятувальників він був охоплений полум'ям. Причину катастрофи повинна встановлювати місцева жандармерія повітряного транспорту.

Нагадаємо, 25 вересня винищувач сербської армії "МіГ-21" розбився на заході країни, у результаті чого загинули двоє пілотів.

Крім того, на німецькому острові Узедом розбився легкомоторний літак Pilatus PC 2. Аварія сталася на території аеропорту Герінгсдорф.

Також РБК-Україна писало, що в небі над Аляскою зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12; в результаті аварії загинули 7 людей.

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