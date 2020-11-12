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Поблизу курортного Шарм-ель-Шейху розбився вертоліт з миротворцями

Шарм-ель-Шейх, Четвер 12 листопада 2020 21:29
Поблизу курортного Шарм-ель-Шейху розбився вертоліт з миротворцями
Фото: вертоліт та миротворці ООН (flickr.com/un_photo)
Автор: Дмитро Левицький

На півдні Синайського півострову розбився вертоліт Black Hawk з миротворцями місії ООН. Інцидент, в результаті якого загинули 8 військовослужбовців, стався поблизу єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними телеканалу, серед загиблих шестеро американських військовослужбовців, ще одному американцеві вдалося врятуватися. Жертвами катастрофи також стали один француз та чеський сержант.

Пораненого американського миротворця евакуювала Армія оборони Ізраїлю.

Зазначається, що аварія вертольоту Black Hawk сталася через технічні проблеми.

Нагадаємо, у жовтні в США розбився військовий літак. Літак впав поблизу школи у місті Фолі. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, 25 вересня у Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами Харківського національного університету повітряних сил. Жертвами авіакатастрофи стали 26 людей. Нещодавно в уряді назвали причини падіння військового літака.

Також РБК-Україна писало про падіння легкого одномоторного літака у Франції. В результаті аварії загинули 3 людини.

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Новини України В світі ООНмиротворцыЄгипеткатастрофавертолет

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