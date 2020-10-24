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У США розбився військовий літак, є жертви

Алабама, Субота 24 жовтня 2020 05:26
У США розбився військовий літак, є жертви
Фото: T-6B Texan II (з відкритих джерел)
Автор: Инна Собора

В штаті Алабама (Соедененные Штати Америки) розбився літак ВМС США. У результаті загинули дві людини.

Про це повідомляє портал NewsNation Now.

Військовий літак зазнав аварії вдень у п'ятницю, 23 жовтня, в місті Фолі. Він упав біля школи.

"Екіпаж не вижив під час аварії", - йдеться в заяві ВПС США, підтверджує, що це був T-6B Texan II ВМС США.

В районі місця, де сталося авиакрушение, загорівся будинок. Місцева і федеральна влада підтвердили, що ніхто з мирних жителів не постраждав.

Раніше в штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах на авіабазі у Флориді розбився винищувач п'ятого покоління F-35A Lightning II.

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