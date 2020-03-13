У дружини прем'єра Канади підтвердили коронавірус

Фото: Трюдо з дружиною (GettyImages)

Вона разом з Трюдо самоізолюються

Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо дала позитивний результат на новий коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Лідер Канади та його 44-річна дружина оголосила в четвер, що вони самоізолюються, коли вона була перевірена на коронавірус після публічного заходу.

"Софі Грегуар-Трюдо пройшла тестування на COVID-19 сьогодні. Тест повернувся позитивним", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що "прем'єр-міністр перебуває в доброму здоров'ї без симптомів". За рекомендацією лікарів, він залишиться в ізоляції протягом двох тижнів.

Незважаючи на те, що Трюдо буде знаходиться в ізоляції протягом двох тижнів, він продовжить працювати, йдеться в заяві його відомства. Завтра він звернеться до нації.

Раніше повідомлялося, що глава уряду Канади Джастін Трюдо самоізолювався після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами коронавіруса.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавіруса. Коронавірус COVID-19 підтвердили у прес-секретаря президента Бразилії. У минулу суботу він був на прийомі у Трампа. Тест президента Бразилії Жаїра Болсонару виявився негативним.