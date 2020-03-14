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Іспанія введе карантин на всій території країни

Новини » Надзвичайні події     14.03.2020 - 18:29
Іспанія введе карантин на всій території країни
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Карантин вводиться з 8 години ранку 15 березня

Влада Іспанії має намір ввести карантин на всій території країни у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що сьогодні, 14 березня, іспанський уряд оголосить про введення жорстких обмежень щодо переміщення в країні та оголосить надзвичайних стан на 2 тижні.

Зазначається, що жителям Іспанії дозволять виходити на вулицю лише для того, щоб придбати ліки та їжу, їздити на роботу, ходити до медичних закладів та банків чи здійснювати поїздки для догляду за дітьми чи літніми людьми.

Крім того, в країні закриють всі школи, університети, ресторани, готелі, бари та інші другорядні магазини. Обмеження будуть введені з 8:00 ранку неділі, 15 березня.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, Іспанія посідає 5 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу у світі. Наразі кількість заражених COVID-19 на території Іспанії перевищує 5700, з них 136 - померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня в Україні був введений карантин у всіх областях. Він триватиме до 3 квітня. При цьому заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

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