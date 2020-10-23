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Дружину Макрона перевірили на коронавірус

Автор: Дмитро Левицький

Дружина президента Франції Бріжит Макрон пройшла перевірку на коронавірус після контакту з хворих на COVID-19. Вона зробила тест на сьомий день після останнього контакту з хворим.

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Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

Вчора дружина президента Франції зробила вірусологічний тест RT-PCR.

"Результат показав, що вона не заражена коронавірусом", - заявили в оточенні президентського подружжя.

Нагадаємо, 19 жовтня Бріжит Макрон пішла на самоізоляцію після контакту з хворою на коронавірус людиною. У Бріжит не було симптомів захворювання.

Також РБК-Україна писало, що хвору на коронавірус главу МЗС Бельгії Софі Вілмс госпіталізували. Очільниця бельгійського міністерства потрапила до реанімації.

Крім того, нещодавно у міністра охорони здоров'я Німеччини Йенса Спана підтвердили коронавірус. Після підтвердження хвороби він пішов на карантин.

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