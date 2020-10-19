Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим на COVID-19

Фото: Бріжит і Еммануель Макрон (PA Images)

Перша леді Франції Бріжит Макрон пішла на самоізоляцію після контакту з людиною, зараженою на коронавірус. Вона буде на самоізоляції протягом семи днів.

Про це 19 жовтня повідомили в Офісі президента Франції Еммануеля Макрона, пише Reuters.

Зазначається, що у першої леді немає симптомів. Ім'я хворого, з якими вона контактувала, не називається.

"Бріжит Макрон була в контакті в четвер, 15 жовтня, з людиною, у якої був позитивний результат тесту на COVID-19 в цей понеділок і проявляються симптоми захворювання. Згідно з рекомендаціями органів охорони здоров'я, вона буде ізольована протягом семи днів. У Бріжит Макрон на цій стадії немає ніяких симптомів захворювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Макрон заявив про введення комендантської години в столичному регіоні Іль-де-Франс і восьми мегаполісах країни. Ж ителям цих міст заборонили перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом 4 тижнів.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня уряд Франції ухвалив рішення посилити карантинні обмеження в чотирьох містах.

Крім цього, з 6 жовтня Париж і його передмістя зараховані до зон максимальної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу.