ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим на COVID-19

Париж , Понеділок 19 жовтня 2020 19:58
Дружина Макрона пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим на COVID-19
Фото: Бріжит і Еммануель Макрон (PA Images)
Автор: Максим Зайченко

Перша леді Франції Бріжит Макрон пішла на самоізоляцію після контакту з людиною, зараженою на коронавірус. Вона буде на самоізоляції протягом семи днів.

Про це 19 жовтня повідомили в Офісі президента Франції Еммануеля Макрона, пише Reuters.

Зазначається, що у першої леді немає симптомів. Ім'я хворого, з якими вона контактувала, не називається.

"Бріжит Макрон була в контакті в четвер, 15 жовтня, з людиною, у якої був позитивний результат тесту на COVID-19 в цей понеділок і проявляються симптоми захворювання. Згідно з рекомендаціями органів охорони здоров'я, вона буде ізольована протягом семи днів. У Бріжит Макрон на цій стадії немає ніяких симптомів захворювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Макрон заявив про введення комендантської години в столичному регіоні Іль-де-Франс і восьми мегаполісах країни. Жителям цих міст заборонили перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом 4 тижнів.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня уряд Франції ухвалив рішення посилити карантинні обмеження в чотирьох містах.

Крім цього, з 6 жовтня Париж і його передмістя зараховані до зон максимальної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ФранціяКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся