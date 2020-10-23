ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міністра закордонних справ Бельгії госпіталізували з коронавірусом

П'ятниця 23 жовтня 2020 09:30
Міністра закордонних справ Бельгії госпіталізували з коронавірусом
Фото: Софі Вільмес (Photonews)
Автор: Андрій Козловський

Главу міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес госпіталізували з коронавірусом. Наразі вона знаходиться у реанімації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами її речника, стан здоров'я 45-річної Вільмес вважають стабільним. Вона знаходиться при свідомості і навіть може спілкуватися.

Зазначимо, у глави МЗС підтвердили коронавірус 17 жовтня. Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу в охоронця німецького президента.

Крім того, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан захворів коронавірусом, після чого він відправився на карантин.

Також РБК-Україна писало, що COVID-19 підтвердили у глави австрійського МЗС Олександра Шалленберга. Напередодні він контактував з главою МЗС Бельгії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся