Міністра закордонних справ Бельгії госпіталізували з коронавірусом

Фото: Софі Вільмес (Photonews)

Главу міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес госпіталізували з коронавірусом. Наразі вона знаходиться у реанімації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами її речника, стан здоров'я 45-річної Вільмес вважають стабільним. Вона знаходиться при свідомості і навіть може спілкуватися.

Зазначимо, у глави МЗС підтвердили коронавірус 17 жовтня. Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу в охоронця німецького президента.

Крім того, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан захворів коронавірусом, після чого він відправився на карантин.

Також РБК-Україна писало, що COVID-19 підтвердили у глави австрійського МЗС Олександра Шалленберга. Напередодні він контактував з главою МЗС Бельгії.