Жена экс-президента Интерпола Хунвэя просит политубежища во Франции

Грейс Мэн и ее семилетние дети-близнецы живут в Лионе
Жена экс-главы Интерпола Мэна Хунвэя, которого содержат под стражей в Китае, просит о политическом убежище для себя и своих детей во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Грейс Мэн и ее семилетние дети-близнецы живут в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.
5 октября 2018 года стало известно об исчезновении главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задержали для допроса. Отметим, в КНР он также занимает пост замминистра общественной безопасности.
Вскоре Хунвэй подал заявление об отставке.
8 октября 2018 года в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве.
Нового главу организации избрали 21 ноября 2018 года. Им стал Ким Чон Ян.