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Жена экс-президента Интерпола Хунвэя просит политубежища во Франции

Новости » Политика    18.01.2019 - 22:18
Жена экс-президента Интерпола Хунвэя просит политубежища во Франции
Фото: Мэн Хунвэй (interpol.int)

Грейс Мэн и ее семилетние дети-близнецы живут в Лионе

Жена экс-главы Интерпола Мэна Хунвэя, которого содержат под стражей в Китае, просит о политическом убежище для себя и своих детей во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Грейс Мэн и ее семилетние дети-близнецы живут в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.

5 октября 2018 года стало известно об исчезновении главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задержали для допроса. Отметим, в КНР он также занимает пост замминистра общественной безопасности.

Вскоре Хунвэй подал заявление об отставке.

8 октября 2018 года в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве.

Нового главу организации избрали 21 ноября 2018 года. Им стал Ким Чон Ян.

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