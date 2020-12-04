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Сонячно, але з нічними морозами: прогноз погоди на вихідні

Украина, П'ятниця 04 грудня 2020 15:50
Сонячно, але з нічними морозами: прогноз погоди на вихідні
Фото: на вихідних в Україні - без опадів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні на вихідних очікується сонячної і без опадів, але з нічними морозами. Вночі температура місцями опуститися до -10 градусів морозу.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз на 5 грудня

В суботу, 5 грудня, цілому по країні без опадів, невелика хмарність.

У західних областях вдень від +5 до +9 градусів, на Закарпатті від +10 до +12. Вночі у західних областях температура коливатиметься від -1 до +5, на Закарпатті від +2 до +4 градусів.

В центрі України вдень від +2 до +4 градусів, вночі від -1 до +1. На півдні вдень від +3 до +5 градусів, вночі від -1 до +1. У східних областях України вдень від 0 до +2 градусів, вночі від -3 до -5.

Сонячно, але з нічними морозами: прогноз погоди на вихідні

Прогноз на 6 грудня

В усіх областях України у неділю, 6 грудня, протягом доби без опадів, сонячно.

На заході вдень від +1 до +4 градусів, вночі від -1 до +3 градусів. На Закарпатті вдень від +9 до +11, вночі від +2 до +4 градусів.

В центральних областях вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -7 градусів. В південних вдень температура підніметься від +1 до +3 градусів, вночі опуститься від -3 до -5. На сході України вдень -1 -4 градуси, вночі температура знизиться до відміток -8 -10 градусів.

Сонячно, але з нічними морозами: прогноз погоди на вихідні

Нагадаємо, найближчими днями очікується невелике потепління в західних областях країни.

РБК-Україна писало, що в найближчі три дні в країні буде панувати антициклон, який розжене опади.

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