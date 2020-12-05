Захід України попередили про сильний вітер

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У суботу, 5 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Негоду синоптики прогнозують у західних областях країни.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні на Заході України очікуються сильні пориви вітру. Пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Через негоду у західних областях оголосили перший рівень небезпечності.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними. У західних областях прогнозували до +12 тепла.

Крім того, в Україні прогнозували дуже сильні морози. В Українському гідрометцентрі називали області, де варто чекати морозної погоди.

Додамо, нещодавно синоптики оновили прогноз погоди на грудень. Прогнозують до -15 градусів та снігові бурі.

Також РБК-Україна писало, що через негоду на початку тижня без електропостачання лишилися понад півсотні населених пунктів.