Поліція Києва не знайшла вибухівку на трьох вокзалах

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення

Поліція не підтвердила інформацію про "мінування" аеропорту "Київ" ім.Сікорського, Південного та Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зокрема, у поліції зазначили, що через інформацію про "мінування" евакуювали з Центрального автовокзалу - 250 людей, з Дарницького та Центрального залізничних вокзалів - 700 та 1200 людей відповідно. Наразі поліція шукає особу, яка здійснила неправдиве повідомлення.

"Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні поліції повідомили про замінування аеропорту "Київ" ім.Сікорського , Південного та Дарницького вокзалу, Центрального автовокзалу, Верховної Ради і Кабміну. Пізніше інформація про "мінування" Ради не підтвердилась.

Зазначимо, з останній місяць було кілька повідомлень про замінування аеропортів у Києві. Останнє було вчора, 25 квітня. У чергову частину Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Поліція перевірила інформацію і не знайшла вибухівки.