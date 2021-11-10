Залізничні вокзали Києва запрацювали у звичайному режимі після мінування

Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва відновили роботу у звичайному режимі. До цього їм довелося обмежити роботу через інформацію про мінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії "Укрзалізниця".
"Центральний, Південний і Дарницький вокзали Києва працюють в штатному режимі", - повідомила компанія.
Після отримання інформації про мінування столичні вокзали перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. З території об'єктів евакуювали співробітників і пасажирів.
Незважаючи на мінування, поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через довколишні до центральної будівлі переходи.