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Железнодорожные вокзалы Киева заработали в обычном режиме после минирования

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева возобновили работу в обычном режиме. До этого им пришлось ограничить работу из-за информации о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу компании "Укрзализныця".

"Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева работают в штатном режиме", - сообщила компания.

После получения информации о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов эвакуировали сотрудников и пассажиров.

Несмотря на минирование, поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.

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КиевУкрзализныця