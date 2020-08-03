В Україні набрали чинності правила зонального карантину: список міст і районів

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Переглядати зони карантину будуть щоп'ятниці

В Україні сьогодні, 3 серпня, набрали чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста і райони розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в п'ятницю, 31 липня.

Згідно з новими правилами, Україна буде розділена на чотири зони за рівнем захворюваності на коронавірус - зелена, червона, помаранчева і жовта.

Для населених пунктів і районів з зеленої зони діятимуть правила карантину, які встановлені по країні. У червоній зоні вводяться додаткові обмеження. Помаранчева - вводить обмеження для закладу розміщення і масових заходів. Жовта - є буферною зоною, яка повинна насторожувати.

Зокрема, в червону, помаранчеву і жовту зони увійшли наступні населенні пункти та райони:

Червона: міста Луцьк і Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Однак, попри потрапляння до червоної зони, місцеві органи влади Луцька та Тернополя відмовилися посилювати обмеження. У міськрадах заявили, що не бачать підстав для посилення карантину та не розуміють, чому міста потрапили до червоної зони.

Помаранчева: Івано-Франківськ; Львів; Бережани Тернопільської області; Луцький і Любашівський райони Волинської області; Тисменицький район Івано-Франківської області; Миколаївський, Перемишльський і Пустомітівсткій райони Львівської області; Бучацький район Тернопільської області.

Жовта: Вінниця та Могилів-Подільський; Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчіцкій райони Вінницької області; місто Нововолинськ; Горохівський, Кверцівскій, Горохівський, Маневицький і Турійський райони Волинської області; міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський; Любарський, Пулинського, Романовський і Черняховський райони Житомирської області; міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а також Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області; місто Яремче, Богородчанський, Городенівській, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області; Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області; Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області; Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Зелена: всі міста та райони, які не потрапили до червоної, помаранчевої та жовтої зон карантину.

Як писало РБК-Україна, зони карантину будуть переглядатися щоп'ятниці.