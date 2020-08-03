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Органи місцевої влади можуть тільки посилювати карантин, - МОЗ

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 09:56
Органи місцевої влади можуть тільки посилювати карантин, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Рішення про ослаблення карантину приймає центральна комісія ТЕБ та НС

Органи місцевої влади можуть тільки посилювати протиепідемічні обмеження. Рішення про ослаблення карантину приймає центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, згідно з постановою від 1 серпня, в Україні чітко встановлений алгоритм належності до тієї чи іншої адміністративної одиниці (міста або району) до різних рівнів епідеміологічної небезпеки.

"Повноваження щодо встановлення цих обмежень знаходяться виключно у центральної комісії ТЕБ та НС, яка і визначає вже різний рівень небезпеки. Тому те, що стосується органів місцевої влади, відповідно до їх повноважень, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом'якшувати", - зазначимо Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжили карантин в Україні з 1 по 31 серпня.

При цьому з 3 серпня в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими країну розділили на чотири зони.

Попри нові правила, Тернопіль і Луцьк відмовилися посилювати карантин, незважаючи на те, що вони потрапили в "червону зону".

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим Степанов
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