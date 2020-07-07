Спека на сході і дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 7 липня, погіршиться. Синоптики прогнозують на більшій частині України дощі з грозами та спеку у східних та південних областях до +38 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні грозові дощі накриють усі західні, центральні, північні та деякі південні регіони. В усіх інших регіонах опадів не передають. Від заходу до сходу температура повітря буде підвищуватися.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +17 до +23, а вночі вона опуститься до +15 +18.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +22 +33. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +17 +21 градуса.

У східних та південних областях сьогодні найспекотніше. Вдень температура повітря коливатиметься від +30 до +38 градусів, а вночі від +20 до +25.

Фото: погода в Україні на 7 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

Київ та область сьогодні накриють грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме +26 +29, а вночі +17 +20 градусів тепла.

Фото: погода в Київській області на 7 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні, 7 липня, значно погіршиться.

Також раніше повідомлялось, що погода в Україні почне змінюватися з приходом атмосферного фронту вже 7 липня, очікується похолодання.