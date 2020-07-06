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Україну накриють дощі з грозами: на які області обрушиться негода

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 15:36
Україну накриють дощі з грозами: на які області обрушиться негода
Фото: грозові хмари (flickr)

Грозовий фронт вируватиме у центральній частині, на півночі та півдні України

Погода в Україні, 7 липня, значно погіршиться. У більшості областей очікуються зливи, град та шквали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Сильні дощі, місцями з грозами, вдень та вночі пройдуть у західних областях. Також у регіоні очікуються штормові пориви вітру 15-20 м/с.

Основна частина грозового фронту накриє центральну частину та північ України. До злив зі штормовими вітрами додасться град.

Негода вируватиме також на півдні країни, зокрема, у Одеській та Миколаївській областях. Там теж значні дощі з градом і поривами вітру до 22 м/с.

У Київській області 7 липня вдень грози, в окремих районах - сильні зливи, град та шквальний вітер 17-22 м/с.

У Херсонській області та на сході України опадів не очікується.

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися з приходом атмосферного фронту вже 7 липня, очікується похолодання.

Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода в Україні до кінця липня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Гідрометцентргроза
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