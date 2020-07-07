Жара на востоке и дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 7 июля, ухудшится. Синоптики прогнозируют на большей части Украины дожди с грозами и жару в восточных и южных областях до +38 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня грозовые дожди накроют все западные, центральные, северные и некоторые южные регионы. В остальных регионах осадков не передают. От запада до востока температура воздуха будет повышаться.

В западных областях температура воздуха днем составит от +17 до +23, а ночью она опустится до +15 +18.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +22 +33. Ночью столбики термометров опустятся до +17 +21 градуса.

В восточных и южных областях сегодня жарче всего. Днем температура воздуха будет колебаться от +30 до +38 градусов, а ночью от +20 до +25.

Фото: погода в Украине на 7 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

Киев и область сегодня накроют грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +26 +29, а ночью +17 +20 градусов тепла.

Фото: погода в Киевской области на 7 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине, 7 июля, значительно ухудшится.

Также ранее сообщалось, что погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта уже 7 июля, ожидается похолодание.