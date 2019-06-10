Завтра в Україні потеплішає до +33

Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

У Києві без опадів, температура +31

Завтра, 11 червня, погода в Україні буде без опадів, лише в деяких областях очікується короткочасні дощі з грозами, температура повітря +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр Facebook.

Як повідомляють синоптики, 11 червня у західних, північних та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с. В Приазов'ї місцями очікуються пориви 15-20 м / с.

Температура вночі становитиме +15 +20, а вдень стовпчик термометра покаже +28 +33 градуси. У Карпатах температура повітря +20 +25.

У Києві завтра буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі +18 +20, а вдень - +29 +31 градус.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 10 червня, на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, при сильних зливах можливе формування значного місцевого стоку.

Крім того, погода в Україні буде дощовою, лише на сході та в Криму буде сухо, температура місцями прогріється до +33. У Києві вдень очікуються дощі, місцями з грозами, вдень температура повітря буде коливатися від +28 до +30