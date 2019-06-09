ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні очікується погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 10:48
В Україні очікується погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких центральних областях очікується град

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у неділю, 9 червня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні на більшості території країни очікуються дощі та грози. Також синоптики попередили про град у деяких центральних областях.

Крім того, місцями можливі шквали вітру 15-20 м/с.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.

Нагадаємо, синоптики попередили про підйом рівня води на річках Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей у неділю, 9 червня. Рівень води може підвищитися на 0,2 - 0,8 м на лівих притоках Дністра.

Сьогодні в Україні утримається дощова погода Синоптики попередили про град та шквали
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся