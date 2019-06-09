В Україні очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких центральних областях очікується град

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у неділю, 9 червня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні на більшості території країни очікуються дощі та грози. Також синоптики попередили про град у деяких центральних областях.

Крім того, місцями можливі шквали вітру 15-20 м/с.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.

Нагадаємо, синоптики попередили про підйом рівня води на річках Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей у неділю, 9 червня. Рівень води може підвищитися на 0,2 - 0,8 м на лівих притоках Дністра.