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Дощі покинули Україну і посилилась спека: коли повернуться зливи

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Київ, Четвер 08 липня 2021 09:05
Дощі покинули Україну і посилилась спека: коли повернуться зливи Фото: коли в Україну повернуться дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Дощі покинули територію України на три дні. Зливи повернуться в українські регіони з 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Сьогодні по всій Україні припинили йти дощі, така погода буде утримуватись до 11 липня.

Температура повітря в найближчі дні буде коливатись від +29 до +33.

У неділю по всій Україні різко погіршиться погода, дощі накриють всі регіони, вони будуть тривати мінімум до вівторка.

Дощі покинули Україну і посилилась спека: коли повернуться зливи

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову опиниться під впливом циклону з потужними грозами, які повернуться вже цього тижня.

Зазначимо, сьогодні в Україні покращилась погода, дощі відійшли, злива буде тільки в Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33.

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