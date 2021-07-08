Дощі покинули Україну і посилилась спека: коли повернуться зливи
Дощі покинули територію України на три дні. Зливи повернуться в українські регіони з 11 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.
Сьогодні по всій Україні припинили йти дощі, така погода буде утримуватись до 11 липня.
Температура повітря в найближчі дні буде коливатись від +29 до +33.
У неділю по всій Україні різко погіршиться погода, дощі накриють всі регіони, вони будуть тривати мінімум до вівторка.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову опиниться під впливом циклону з потужними грозами, які повернуться вже цього тижня.
Зазначимо, сьогодні в Україні покращилась погода, дощі відійшли, злива буде тільки в Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +27 до +33.