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Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку

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Четвер 08 липня 2021 06:00
Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку Фото: Погода в Україні принесе сильну спеку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильну спеку в найближчій перспективі. Синоптики прогнозують, що скоро в країну прийдуть пікові 35-градусні температури.

Що буде з погодою в Україні в наступні десять днів - читайте в нашому прогнозі нижче.

Так, синоптики Gismeteo прогнозують, що з 8 по 16 липня в країні буде вкрай жарко - від +29 до +35 градусів, а опадів очікується мінімальна кількість.

Невеликий "перепочинок" вірогідний хіба що 12-13 липня, в ці дні ймовірні дощі і грози, інші дні очікуються переважно сухими і спекотними.

Піку спеки, згідно з попередніми даними, Україна досягне 15-17 липня. Особливо жарко буде на сході, півночі, в центрі. Трохи - на пару градусів нижче - температура очікується на заході і морському узбережжі.

Київ знемагатиме від спеки +30+35 градусів у наступні десять днів, а найближчі опади вірогідні хіба що 13-го і 16-17-го липня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя.

Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного пікуСиноптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного пікуСиноптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного пікуСиноптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного пікуСиноптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного пікуСиноптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку

Скрін: Погода в Україні в найближчі 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше синоптики Українського гідрометцентру попередили українців про те, що 11-12 липня в країну увірветься циклон з грозами і дощами.

Також лікар розповів, які хвороби загострюються під впливом сонця. При цьому можуть бути небезпечні стани.

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