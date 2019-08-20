Спека в Україні посилиться, стовпчики термометрів сягнуть +35

Погода в Україні 21 серпня: спека лише посилиться, температура повітря подекуди сягатиме +35. Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, суха сонячна погода домінуватиме, лише на крайньому заході можливі періодичні дощ та гроза.

"21-го серпня максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів, на півдні, сході та у більшості центральних областей +30 +34, подекуди до +35 градусів. У Карпатах +21 +24 градуси. Суха сонячна погода домінуватиме, лише на крайньому заході можливі періодичні дощ та гроза", - написала вона.

Діденко зазначила, що у Києві 21 серпня буде спекотно та сонячно. Протягом дня близько +30 градусів, найближчої ночі - +16+18 градусів.

"Надалі спека спаде 22 серпня у західних областях, 23 серпня, на День прапора, ще й у північних. Південь та схід залишаться у гарячому сухому повітрі. 22-23 серпня посилиться східний вітер. Такі умови, коли тривалий час панує спека, сухе повітря і сильний вітер, можуть викликати суховії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде сонячною і малохмарною у всіх областях, вдень температура підніметься до +32.

Як писало РБК-Україна раніше, синоптики прогнозували, що з середини тижня очікується підвищення температури до +37 градусів у південних, центральних і східних областях. У той же час з четверга, 22 серпня, спека може дещо послабитися в західних і північних областях. Також на заході протягом тижня можливі періодичні опади.

Додамо також, в Україні до 12 серпня утримувався високий рівень пожежної небезпеки.