Сьогодні в Україні сонячно, стовпчики термометрів сягнуть +32

Фото: спека в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

На всій території України температура повітря вдень буде не нижче +28

Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, буде сонячною і малохмарною у всіх областях, вдень температура підніметься до +32. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Вдень температура повітря в Україні буде в межах +28 +32 градусів. Вночі опуститься до +13 в північних областях, на решті території України нічна температура +14 +17.

У Криму також без опадів, переважатиме сонячна і малохмарна погода. Вдень від +29 до +31, вночі від +15 до +17.

Погода в Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні також буде сонячно, сухо і хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +28 +30 градусів, вночі очікується від +15 до +17.