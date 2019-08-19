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Синоптик повідомила про повернення спеки в Україну

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 18:15
Синоптик повідомила про повернення спеки в Україну
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві буде сухо і сонячно, температура +30

Погода в Україні завтра, 20 серпня, буде сухою і сонячною, температура повітря +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За прогнозами синоптика, 20 серпня азорський антициклон "досягне своїми хвилями" Україну, тому буде переважати суха сонячна погода.

"Хіба що над західними областями хвіст північного атмосферного фронту метнет періодичними грозовими дощами", - повідомляє Діденко.

У вівторок на півдні, на сході і в більшості центральних областей очікується +28 +33 градуси. На півночі і заході України температура повітря складе +25 +30 градусів.

"Надалі спека посилиться: у східних областях, в центрі і на півдні місцями ймовірно +35 +37 градусів", - повідомляє синоптик.

У Києві завтра, 20 серпня, буде сухо сонячно і жарко, максимальна температура повітря складе близько +30 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 серпня погода в Україні буде сонячною і малохмарної у всіх областях, вдень температура підніметься до +30. Українські синоптики прогнозують, що тиждень почнеться з жаркої і сухої погоди, опадів не очікується. Вдень температура повітря в середньому триматиметься в межах +28...+30 градусів.

Крім того, синоптики спрогнозували, що з середини тижня очікується підвищення температури до +37 градусів у південних, центральних і східних областях. У той же час з четверга, 22 серпня, спека може дещо послабиться у західних та північних областях. Також на заході протягом тижня можливі періодичні опади.

Синоптики попередили про повернення спеки в Україну Синоптик спрогнозувала спеку до +37
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