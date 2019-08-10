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В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 08:55
В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека 5 класу утримується у 7 областях

В Україні до 12 серпня зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежна небезпека 5 класу утримається до 12 серпня у семи областях країни.

"9-12 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду знеструмлено 129 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Донецькій та Волинській областях.

Зазначимо, за даними синоптика Наталки Діденко, в Україні 10 та 11 серпня очікується спекотна погода з дощами. Зокрема, у суботу, 10 серпня, повітря прогріється до +29 градусів, а у неділю, 11 серпня, стовпчики термометрів можуть піднятися до +32 градусів тепла. У більшості областей переважатиме сонячна погода, проте можливі локальні грози та посилення вітру.

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