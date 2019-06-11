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Завтра в Україні очікується +34

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 16:55
Завтра в Україні очікується +34
Ілюстративне фото (Андрій Коваль, РБК-Україна)

Дощі з грозами очікуються на Закарпатті та Прикарпатті

Погода в Україні завтра, 12 червня, буде без опадів, температура повітря +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 12 червня в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі +16 +21, на крайньому заході та сході країни місцями +13 +15 градусів. Вдень стовпчики термоментра піднімуться до +29 +34, у Карпатах +18 +23 градуси.

Завтра в Україні очікується +34Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україні 12 червня спека посилиться, вдень температура повітря сягатиме +30 +35 градусів. На заході, півночі та в Вінницькій області очікуються дощі з грозами, а в східних областях, південній частині та в більшості центру - сухо, ясно, жарко, буде утримуватися пожежна небезпека.

У Києві в середу очікується спека, температура повітря становитиме +30 +33 градуси.

Крім того, в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежна небезпека.

Спека в Україні завтра посилиться Україну місцями накриють дощі з грозами
Новини України ПогодаГідрометцентр
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