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Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень

Україна, Понеділок 03 серпня 2020 12:59
Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень
Фото: спека повертається до України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До України повертається спекотна погода

Погода в Україні в найближчі дні буде спекотною. Крім того, протягом тижня істотних опадів не очікується.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди на 3 серпня

Опадів не очікується мінлива хмарність. На заході України вдень від +24 до +28, на півночі від + 22 до +26, в центрі від +24 до +27, на сході від +25 до +25, на півдні від +25 до +28.

Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на 4 серпня

У вівторок на території країни спека буде тільки посилюватися - від +25 в західних регіонах до +31 на півдні та ряді інших областей.

Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на 5 серпня

По всій Україні мінлива хмарність, без опадів. Вдень від +25 до +31, традиційно прохолодніше все буде в західних регіонах.

Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на 6 серпня

У четвер стовпчики термометрів місцями досягнуть позначки 35 градусів. Особливо спекотно буде в південних і центральних областях України.

Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень

Прогноз погоди на 7 серпня

Висока температура повітря збережеться. Вище +30 буде на півдні, сході і в центрі України, а також у Київській, Вінницькій і Закарпатській областях.

Спека і відсутність опадів: прогноз погоди на тиждень

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами; зокрема, будуть побиті всі температурні рекорди.

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