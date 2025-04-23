Последний путь Папы Франциска. В Ватикане с понтификом прощаются тысячи верующих (фото, видео)

Сегодня, 23 апреля, в Ватикане началась торжественная церемония прощания с Папой Римским Франциском. Гроб с его телом перенесли в базилику Святого Петра.

Подробнее о том, что именно происходит в Ватикане, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как тело понтифика перенесли в базилику Святого Петра

23 апреля - день литургического воспоминания святого мученика Юрия, а значит и день именин Папы Римского Франциска (до избрания главой католической церкви он носил имя Хорхе - Юрий с испанского языка).

Именно в этот день состоялся обряд перенесения тела почившего понтифика в базилику Святого Петра.

Начало обряда перенесения (скриншот: youtube.com/@VaticanNews)

Траурная процессия началась от часовни ватиканского гостевого комплекса "Дом святой Марты" (построенного для того, чтобы расселять кардиналов, прибывающих на конклав). Именно там Папа Франциск решил остаться проживать после своего избрания.

Перед входом в здание выстроились алебардщики швейцарской гвардии и исповедники базилики Святого Петра в традиционном наряде и с зажженными свечами в руках. Тем временем в часовне собрались кардиналы.

Участники церемонии (скриншот: youtube.com/@VaticanNews)

Окропив гроб с телом покойного святой водой, кардинал Камерленго Кевин Фаррелл обратился к собравшимся с такими словами: "Дорогие братья и сестры! С большим волнением сопровождаем бренные останки нашего Папы Франциска в ватиканскую базилику, где он часто совершал свое служение как епископ Церкви Рима и пастырь Вселенской Церкви".

Под траурный перезвон и пение псалмов процессия, которую возглавили кардиналы, отправилась к площади Святого Петра и далее - к базилике Святого Петра.

Траурная процессия (скриншот: youtube.com/@VaticanNews)

В ней приняли участие около 80 кардиналов и патриархов, епископы, священники, монахини, миряне.

На площади перед базиликой провести Франциска в последний путь собрались более 20 тысяч верующих.

Верующие на площади Святого Петра (скриншот: youtube.com/@VaticanNews)

Прибытие гроба с телом Папы они приветствовали искренними аплодисментами.

Процессионное шествие завершилось перед главным алтарем храма, а церемония - литургией, после которой присутствующие на мероприятии отдали дань уважения покойному.

Когда завершится прощание с Франциском

Базилика Святого Петра будет открыта для верующих в течение трех дней:

в среду (23 апреля) - до 24:00;

в четверг (24 апреля) - до 24:00;

в пятницу (25 апреля) - до 19:00.

Прощание с Папой Франциском в базилике Святого Петра (скриншот: youtube.com/@diarioas)

Это позволит попрощаться с Папой Франциском всем желающим.

В субботу, 26 апреля, состоятся похороны понтифика.

Церемонию отслужат на площади Святого Петра, откуда Папа Франциск совершит "последнее паломничество" в базилику Пресвятой Марии (именно там "его тело останется на вечный покой в надежде воскресения").