Залізничне сполучення з Івано-Франківською областю закривають: до якої дати дійсні квитки

Укрзалізниця припинить посадку та висадку пасажирів в Івано-Франківській області з 7 березня. Обмеження будуть діяти до кінця дії посиленого карантину в області.
Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив Криклій, усі придбані квитки на рейси до 6 березня включно є дійсними, рейси будуть здійснюватися за графіком.
Проте з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в області висадка і посадка пасажирів у регіоні призупинені
"Закликаю регіональну владу діяти відповідально, стежити за поточною ситуацією в регіоні та не допускати скупчення пасажирів на залізничному та всіх інших видах транспорту. А пасажирів прошу дотримуватися обов'язкових протиепідемічних заходів", - написав міністр.
Нагадаємо, у зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину в Івано-Франківській області вводяться обмеження на залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажу.
Нагадаємо, цього тижня УЗ призупинила продаж квитків на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією з COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".