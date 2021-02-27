Залізничне сполучення з Івано-Франківською областю закривають: до якої дати дійсні квитки

Як зазначив Криклій, усі придбані квитки на рейси до 6 березня включно є дійсними, рейси будуть здійснюватися за графіком.

Проте з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в області висадка і посадка пасажирів у регіоні призупинені

"Закликаю регіональну владу діяти відповідально, стежити за поточною ситуацією в регіоні та не допускати скупчення пасажирів на залізничному та всіх інших видах транспорту. А пасажирів прошу дотримуватися обов'язкових протиепідемічних заходів", - написав міністр.