ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин

Новость на русском → Івано-Франківська область, Середа 24 лютого 2021 18:27
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин Фото: поїзд на вокзалі в Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

"Укрзалізниця" припинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. Продавати квитки не будуть до 12 березня.

Про це повідомляє пресс-служба "УЗ" у Facebook.

Зупинка продажу почне діяти з півночі 26 лютого до 12 березня, а також до поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Пасажири, які придбали квитки раніше, зможуть все-таки доїхати до Івано-Франківської області. "УЗ" та Міністерство інфраструктури розробляють механізм безпечної поїздки в регіон.

Також розширені можливості повернення квитків через каси. При поверненні квитка протягом місяця, починаючи з 26 лютого, клієнтам відшкодують повну вартість проїзного документа.

Раніше повідомлялося, що в Україні більшість областей отримають вакцину від коронавірусу сьогодні, 24 лютого. Лише в двох областях доставка завершиться вже в четвер. Серед таких - Івано-Франківська область.

Також відомо, що з п'ятниці, 26 лютого, в Івано-Франківській області буде заборонена посадка і висадка пасажирів. Зокрема, на регулярні і не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрзалізниця поезд
NEWS
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
"УЗ" припинила продаж квитків на потяги в Івано-Франківську область через карантин
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою