Ж/д сообщение с Ивано-Франковской областью закрывают: до какой даты действительны билеты

Укрзализныця прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области с 7 марта. Ограничения будут действовать до конца действия усиленного карантина в области.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram -канале.

Как отметил Криклий, все приобретенные билеты на рейсы до 6 марта включительно, являются действительными, рейсы будут осуществляться по графику.

"Призываю региональную власть действовать ответственно, следить за текущей ситуацией в регионе и не допускать скопления пассажиров на железнодорожном и других видах транспорта. А пассажиров прошу соблюдать обязательніе противоэпидемические мероприятия", - написал министр.