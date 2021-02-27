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Ж/д сообщение с Ивано-Франковской областью закрывают: до какой даты действительны билеты

Автор: Александр Белоус

Укрзализныця прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области с 7 марта. Ограничения будут действовать до конца действия усиленного карантина в области.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Как отметил Криклий, все приобретенные билеты на рейсы до 6 марта включительно, являются действительными, рейсы будут осуществляться по графику.

"Призываю региональную власть действовать ответственно, следить за текущей ситуацией в регионе и не допускать скопления пассажиров на железнодорожном и других видах транспорта. А пассажиров прошу соблюдать обязательніе противоэпидемические мероприятия", - написал министр.

Напомним, в связи с "красной зоной" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж.

Напомним, на этой неделе УЗ приостановила продажу билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. У связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".

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Новости Украины УкрзализныцяИвано-ФранковскКарантин
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