Ж/д сообщение с Ивано-Франковской областью закрывают: до какой даты действительны билеты

Укрзализныця прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области с 7 марта. Ограничения будут действовать до конца действия усиленного карантина в области.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Как отметил Криклий, все приобретенные билеты на рейсы до 6 марта включительно, являются действительными, рейсы будут осуществляться по графику.
"Призываю региональную власть действовать ответственно, следить за текущей ситуацией в регионе и не допускать скопления пассажиров на железнодорожном и других видах транспорта. А пассажиров прошу соблюдать обязательніе противоэпидемические мероприятия", - написал министр.
Напомним, в связи с "красной зоной" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 6 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до прекращения продаж.
Напомним, на этой неделе УЗ приостановила продажу билетов на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. У связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".