ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Залізничне сполучення з Івано-Франківською областю закривають: до якої дати дійсні квитки

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 12:43
Залізничне сполучення з Івано-Франківською областю закривають: до якої дати дійсні квитки Фото: поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Укрзалізниця припинить посадку та висадку пасажирів в Івано-Франківській області з 7 березня. Обмеження будуть діяти до кінця дії посиленого карантину в області.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Криклій, усі придбані квитки на рейси до 6 березня включно є дійсними, рейси будуть здійснюватися за графіком.

Проте з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в області висадка і посадка пасажирів у регіоні призупинені

"Закликаю регіональну владу діяти відповідально, стежити за поточною ситуацією в регіоні та не допускати скупчення пасажирів на залізничному та всіх інших видах транспорту. А пасажирів прошу дотримуватися обов'язкових протиепідемічних заходів", - написав міністр.

Нагадаємо, у зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину в Івано-Франківській області вводяться обмеження на залізничне сполучення. Але до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажу.

Нагадаємо, цього тижня УЗ призупинила продаж квитків на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. У зв'язку з важкою ситуацією з COVID-19 у регіоні діють обмеження "червоної зони".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрзалізниця Івано-Франківськ Карантин
NEWS
Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика
Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму