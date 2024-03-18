"Сворачиваться не планируем". Бойцы РДК заявили о намерении дальше вести наступление

По его словам, добровольцы на сегодня ведут наступательные действия и останавливаться в ближайшем будущем не планируют.

При этом представитель РДК заявил, что не стал говорить от имени бойцов Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона".

Пленные россияне

Фортуна добавил, что наступательный потенциал хороший, есть резервы, и они мы "планируют в долгую" (вести наступление - ред.).

"Посмотрим на динамику, но пока сворачиваться не планируем", - сказал он.

Также по его словам, по состоянию на вчерашний день РДК взял в плен 27 оккупантов, и ни один из них "не знал, куда едет".

Обращение к жителям Белгорода

Позже РДК обратился к жителям Белгорода и призвал их уйти в укрытие, поскольку добровольцы начали "работать" по военным целям ВС РФ, которые расположены в черте города.

"Мы не хотим смерти гражданских лиц и настоятельно просим всех пройти в укрытие. Не находитесь вблизи средств ПВО, они также считаются целями поражения", - добавили в корпусе.

Предыстория

Напомним, рейд "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на приграничных с Украиной территориях РФ начался 12 марта. Это автономные отряды антипутински настроенных российских граждан, воюющих против РФ на стороне Украины.

В ходе фактически недельных боев некоторые территории в приграничных РФ контролируют повстанцы. Кроме того, в Курской и Белгородской областях повстанцы время от времени объявляют гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

Между тем, город Белгород фактически перестал нормально функционировать. Из-за постоянных обстрелов там закрываются ТРЦ и кафе, постоянно раздаются взрывы, а школы уже перевели временно на дистанционку.

В настоящее время ситуация продолжает динамично развиваться. Добровольцы говорят, что не намерены останавливаться.

Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, операция РДК, ЛСР и Сибирского батальная в российском пограничном только начало их борьбы за свою страну.

О том, как продвигается рейд в Белгородской и Курской областях и что там происходит - читайте в материале РБК-Украина.