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Белгородская область с самого утра под обстрелами, Россия заявляет о работе ПВО

Понедельник 18 марта 2024 09:25
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Белгородская область с самого утра под обстрелами, Россия заявляет о работе ПВО Фото: Белгородская область с самого утра под обстрелами, Россия заявляет о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области с самого утра жалуются на обстрелы. Утверждают о якобы работе реактивной системы залпового огня (РСЗО) по территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России.

В 07:32 на территории региона предупредили о ракетной опасности, а уже через некоторое время в Белгороде начали раздаваться взрывы. В частности, утверждали о падении обломков от сбитых снарядов на территории промышленной зоны города.

На опубликованных фотографиях и видео можно увидеть поврежденные автомобили и дома. В частности, городской голова Белгорода заявил о пострадавшем, а также повреждении жилого здания и субъекта хозяйствования.

Позже Министерство обороны заявило об атаке реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire.

"Очередными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - добавили в Минобороны страны-террориста.

Рейд российских добровольцев

12 марта "Российский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также сегодня, 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

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