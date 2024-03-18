"Згортатися не плануємо". Бійці РДК заявили про намір далі вести наступ

За його словами, добровольці на сьогодні ведуть наступальні дії і зупинятися в найближчому майбутньому не планують.

При цьому представник РДК заявив, що не став говорити від імені бійців Легіону "Свобода Росії" і "Сибірського батальйону".

Полонені росіяни

Фортуна додав, що наступальний потенціал хороший, є резерви, і вони ми "планують у довгу" (вести наступ - ред.).

"Подивимося на динаміку, але поки що згортатися не плануємо", - сказав він.

Також за його словами, станом на вчорашній день РДК взяв у полон 27 окупантів, і жоден із них "не знав, куди їде".

Звернення до жителів Бєлгорода

Пізніше РДК звернувся до жителів Бєлгорода і закликав їх піти в укриття, оскільки добровольці почали "працювати" по військових цілях ЗС РФ, які розташовані в межах міста.

"Ми не хочемо смерті цивільних осіб і наполегливо просимо всіх пройти в укриття. Не перебувайте поблизу засобів ППО, вони також вважаються цілями ураження", - додали в корпусі.

Передісторія

Нагадаємо, рейд "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону на прикордонних з Україною територіях РФ почався 12 березня. Це автономні загони антипутінськи налаштованих російських громадян, що воюють проти РФ на боці України.

Під час фактично тижневих боїв деякі території у прикордонні РФ контролюють повстанці. Крім того, у Курській та Бєлгородській областях повстанці час від часу оголошують гуманітарні коридори для евакуації населення.

Тим часом місто Бєлгород фактично перестало нормально функціонувати. Через постійні обстріли там закриваються ТРЦ та кафе, постійно лунають вибухи, а школи вже перевели тимчасово на дистанційку.

Наразі ситуація продовжує динамічно розвиватись. Добровольці кажуть, що не мають наміру зупинятися.

Як зауважив голова української розвідки Кирило Буданов, операція РДК, ЛСР та Сибірського батальна у російському прикордонні лише початок їх боротьби за свою країну.

Про те, як просувається рейд в Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - читайте в матеріалі РБК-Україна.