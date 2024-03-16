Буданов о рейде добровольцев в РФ: в ближайшее время они не собираются заканчивать

Подразделения добровольцев из легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и батальона "Сибирь", которые несколько дней проводят операцию на территории приграничных с Украиной областей РФ, планируют ее продолжать.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

Высказываясь о рейде российских добровольцев на территории страны-агрессора, он отметил, что "это внутригосударственный вопрос".

"Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но что одни россияне, что другие", - высказался руководитель украинской военной разведки о подразделениях повстанцев.

По его словам, насколько "нам известно, они не собираются в ближайшее время заканчивать".

"Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше - увидим со временем", - рассказал Буданов.

Также руководитель ГУР отметил, что российские добровольцы помогают Силам обороны Украины "с первого дня" широкомасштабной военной агрессии РФ.

"Воюют они достаточно неплохо, были во многих горячих точках в Украине. Мы попытаемся помочь им по мере наших возможностей", - добавил Буданов.

Рейд добровольцев в России

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

15 марта представители добровольцев обратились со срочным сообщением и анонсировали массированный удар по военным объектам в городе Белгород и призвали местных жителей немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу до окончания атаки.

Ранее сегодня, 16 марта, бойцы ЛСР и батальона "Сибирь" предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде и снова просили местных жителей находиться в укрытиях.

Позже в субботу бойцы легиона "Свобода России" в очередной раз призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, в связи с чем объявили об организации третьего гуманитарного коридора. Далее добровольцы продолжат в регионах массированные атаки по войскам ВС РФ.