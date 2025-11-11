"Сгорело" более 23 млн гривен: экс-заместитель министра соцполитики получил подозрение

Полиция не называет имя подозреваемого, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Николае Шамбире.

Правоохранители установили, что в 2017 году чиновник заключил договор с консорциумом, который предусматривал разработку и совершенствование программного обеспечения для организации системы централизованного учета и управления социальными выплатами в Украине.

Но, как уточнили в полиции, фигурант не обеспечил должного контроля за выполнением работ со стороны подрядчиков. В результате срок действия договора истек, а все задачи выполнены не были.

При этом, как выяснилось, такой проект был признан нецелесообразным, поэтому деньги фактически были потрачены впустую.