"Згоріло" понад 23 млн гривень: ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру

Поліція не називає ім'я підозрюваного, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Миколу Шамбіра.

Правоохоронці встановили, що у 2017 році чиновник уклав договір із консорціумом, який передбачав розробку та вдосконалення програмного забезпечення для організації системи централізованого обліку та управління соціальними виплатами в Україні.

Але, як уточнили в поліції, фігурант не забезпечив належного контролю за виконанням робіт з боку підрядників. У результаті термін дії договору закінчився, а всі завдання виконано не було.

Водночас, як з'ясувалося, такий проєкт було визнано недоцільним, тому гроші фактично було витрачено даремно.