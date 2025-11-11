UA

"Згоріло" понад 23 млн гривень: ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру

Фото: Микола Шамбір (facebook.com/MLSP gov ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишній заступник міністра соціальної політики міг завдати Україні збитків у розмірі понад 23 млн гривень. Він отримав підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

Поліція не називає ім'я підозрюваного, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Миколу Шамбіра.

Правоохоронці встановили, що у 2017 році чиновник уклав договір із консорціумом, який передбачав розробку та вдосконалення програмного забезпечення для організації системи централізованого обліку та управління соціальними виплатами в Україні.

Але, як уточнили в поліції, фігурант не забезпечив належного контролю за виконанням робіт з боку підрядників. У результаті термін дії договору закінчився, а всі завдання виконано не було.

Водночас, як з'ясувалося, такий проєкт було визнано недоцільним, тому гроші фактично було витрачено даремно.

Підозра ще одному екс-заступнику міністра

Нагадаємо, у січні минулого року колишньому заступнику міністра соціальної політики повідомили про підозру у службовій недбалості, через яку державний бюджет зазнав збитків на суму понад 24 мільйони гривень.

Джерела РБК-Україна уточнювали, що йдеться про Бориса Лебедцова.

За даними слідства, під час повномасштабної війни чиновник уклав незаконну угоду з комерційною структурою про закупівлю комп'ютерної техніки для центрального апарату міністерства.

Цей контракт був підписаний без узгодження з Мінцифри та не відповідав умовам співробітництва зі Світовим банком, у рамках якого мали проводитися закупівлі.

Таким чином, чиновника можуть запроторити до в'язниці на строк від 2 до 5 років.

