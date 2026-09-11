В Днепре снова атаковали склад VARUS: появились детали

В Днепре в результате очередной атаки был поврежден склад сети VARUS, который уже пострадал от обстрела весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию VARUS.

Часть запасов удалось спасти

Вечером российские войска снова атаковали Днепр. В результате удара повреждения получил склад сети VARUS, который ранее уже подвергался разрушениям. В компании сообщили, что среди сотрудников пострадавших нет.

После атаки помещения загорелись. Благодаря оперативной работе спасателей ГСЧС часть товаров удалось сохранить. В VARUS поблагодарили сотрудников службы за помощь в ликвидации последствий удара.

Спасенную продукцию уже начали вывозить со склада. В компании сообщили, что товары планируют доставить на полки супермаркетов.

Товары вернутся в магазины

В VARUS отметили, что среди уцелевшей продукции может быть товар с легким запахом дыма. В компании объяснили это тем, что часть запасов находилась в помещении, которое подверглось воздействию огня.

"Мы уже грузим этот товар и везем его на полки супермаркетов. Поэтому, если вдруг от упаковки будет чувствоваться легкий запах дыма - не удивляйтесь, это настоящий аромат нашей с вами силы", - говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что сеть продолжит работать для жителей Днепра в условиях войны.