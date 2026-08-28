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РФ ночью атаковала Украину более 160 дронами: как отработала ПВО

09:34 28.08.2026 Пт
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается до сих пор
aimg Юлия Капитонова
РФ ночью атаковала Украину более 160 дронами: как отработала ПВО Фото: ПВО смогло обезвредить большинство враждебных целей (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минувшей ночью российские захватчики направили на Украину много беспилотников. Несмотря на это, большинство из них не достигли целей благодаря успешной работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая атака РФ на Украину началась еще в 18.00 27 августа.

На этот раз враг применил 164 дрона, а именно:

  • ударные БпЛА типа Shahed (половина из них - реактивные);
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Российские беспилотники летели по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

В ПС ВСУ сообщили, что по состоянию на 09:00 силы ПВО успели обезвредить 137 российских дронов. Все это происходило на севере, юге, востоке и центре страны.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях ", - уточнили защитники.

По их словам, атака врага продолжается и сейчас. В небе фиксируют около 10 российских БПЛА.

На этом фоне ПС ВСУ снова призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики ударили по "Эпицентру" в Запорожье.

Также стало известно, как развиваются события на фронте и где ВСУ провели успешные контратаки.

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