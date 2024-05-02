Посол США в Украине отреагировала на удары россиян баллистикой по Одессе
Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк заявила, что последние атаки России баллистическими ракетами по Одессе, подтверждают важность усиления противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу дипломата в соцсети Х.
Она напомнила, что сегодня ночью произошел еще один ужасный российский обстрел Одессы баллистическими ракетами, в результате которого было попадание в склад, с которого отправляются товары по всей Украине, и ранены 13 человек.
"Это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от российских жестоких нападений", - написала Бринк.
Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024
This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s
brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5
Ракетные удары РФ по Одессе
За последние несколько недель, российские военные почти ежедневно атакуют Одессу баллистическими ракетами, для уничтожения которых в регионе отсутствуют системы ПВО.
Поздно вечером 1 мая в городе прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Россияне ударили по сортировочному депо и отделению компании "Новая почта". На месте прилета возник сильный пожар.
Согласно последним данным, в результате атаки ранения получили 14 человек.
Западные системы ПВО для Украины
На сегодняшний день в мире есть только два зенитных ракетных комплекса, способных точно и эффективно сбивать баллистические ракеты - Patriot и SAMP/T. С марта 2023 года, Украина получила от западных партнеров несколько батарей Patriot и SAMP/T, их разместили для защиты Киева.
В то же время, другие областные центры страны не защищены такими системами, что не позволяет Воздушным силам ВСУ сбивать баллистические ракеты россиян.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил о важности передачи Украине дополнительных систем ПВО Patriot. В Воздушных силах сообщили, что для максимального закрытия областных центров и большей территории областей, Украине нужны не менее 24 систем Patriot или SAMP/T.
Германия и другие страны-партнеры нашли 6 систем Patriot, которые могли бы передать нашей стране.
Испания анонсировала новый пакет военной помощи, который будет содержать ракеты к ЗРК Patriot.
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