Посол США в Украине отреагировала на удары россиян баллистикой по Одессе

Она напомнила, что сегодня ночью произошел еще один ужасный российский обстрел Одессы баллистическими ракетами, в результате которого было попадание в склад, с которого отправляются товары по всей Украине, и ранены 13 человек.

"Это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от российских жестоких нападений", - написала Бринк.

Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.



This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s

