Молдова предоставит в долг 3 млн кубометров газа Приднестровью

Молдова предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа для поддержания давления в системе. Евросоюз выделит 30 млн евро на закупку газа для производства электроэнергии в регионе.

"Хочу обратиться к нашим согражданам из Левобережья. Правобережье сегодня предоставит вам помощь - 3 млн кубометров газа для того, чтобы поддержать давление в системе", - заявил Речан.

Он отметил, что Евросоюз предоставит 30 млн евро на закупку природного газа. Этот газ будет использован для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.

Также правительство Молдовы и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи для укрепления энергетической устойчивости всей страны.

"По сути, Евросоюз снова приходит на помощь Молдове. И это не просто слова. ЕС оказывает реальную помощь: тепло, свет, безопасность для всех нас. Кишинев сделал все возможное, чтобы поставки газа возобновились, и сегодняшнее решение наглядно демонстрирует, что проблемы, которые создали не мы, могут быть решены благодаря совместным усилиям", - сказал Речан.

Энергетический кризис в Приднестровье

Напомним, с 1 января 2025 года Украина полностью прекратила транзит российского газа в Молдову и страны ЕС. Это привело к тому, что Приднестровье также осталось без отопления и горячей воды.

В то же время, в Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может выйти из строя, поскольку в ней наблюдается острый дефицит электроэнергии. В то же время Молдова предложила властям непризнанной "республики" закупить газ из Европы за свой счет, однако та отказалась.