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Вспомнил Рейгана. Туск раскритиковал Сенат США из-за колебаний по выделению помощи Украине

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике сенат США, который продолжает колебаться относительно выделения помощи Украины. Он даже упомянул бывшего президента США Рональда Рейгана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Twitter 8 февраля.

"Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть себе свободу и независимость, сегодня, должно быть, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно", - написал он.

Блокировка законопроекта по помощи Украине в Сенате

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Напомним, республиканцы выдвинули условия демократам касательно одобрения помощи Украине на более 60 млрд евро. Речь идет о безопасности границы. Так, республиканцы угрожают отказаться от помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство США. Также среди требований - восстановление части стены на границе между США и Мексикой, сокращение количества лиц, получающих "гуманитарный пароль" для въезда в США, и усложнение правил получения убежища для мигрантов. Демократы в свою очередь отказываются поддержать такие требования.

Как ранее писало Politico, Украина стала своеобразной заложницей 30-летнего спора республиканцев и демократов о границах. 

 

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