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Україна зібрала рекордний урожай зерна

Новини » Економіка    20.11.2018 - 22:37
Україна зібрала рекордний урожай зерна
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Станом на листопад урожай зернових вже перевищив історичний максимум

Станом на 19 листопада аграрники намолотили вже 66,4 млн тонн зерна при врожайності 46,5 ц/га. Минулоріч показник врожайності становив 41,8 ц/га, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Вже зараз аграрники обмололи 14,3 млн гекратів полів. Це становить 96% від загального обсягу.

"З огляду на досить сприятливі погодні умови для пізніх ярих культур, наші обережні прогнози щодо рекордного урожаю за всю історію незалежності України починають справджуватися. На даний момент, коли збирання зернових ще триває, маємо більше ніж 66 млн тонн, що вже перевершує попередній найвищий показник 2016 року", - зазначив заступник глави Мінагрополітики Максим Мартинюк.

Він додав, що історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році став можливим завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму - близько 34,8 млн тонн.

На сьогодні обмололи вже 90% кукурудзи, що дорівнює 31,3 млн тонн зерна при врожайності 75,9 ц/га (у 2017 р. - 52,3 ц/га), яка також є найвищим досягненням в історії незалежної держави.

Також у прес-службі повідомили, що цьогоріч вперше зафіксують рекордні показники з валового збору і урожайності сої та соняшника.

Соняшника  намолотили вже 13,8 млн тонн при врожайності 22,8 ц/га (у 2017 р. - 20,1 ц/га). А сою - 4,3 млн тонн при врожайності 25,7 ц/га (у 2017 р. - 19,2 ц/га).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в цьому році український аграрний експорт склав майже 13 млрд долларів. У трійку товарів-лідерів увійшли зернові культури, олії та насіння олійних культур.

У Мінагрополітики відзвітували про збільшення обсягів експорту на ринки країн ЄС Аграрний експорт України до країн ЄС збільшився на 145 млн доларів
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