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Главная » Жизнь » Общество

В Киеве приостановили движение метро и части общественного транспорта

18:30 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве приостановили движение метро и части общественного транспорта Фото: метро Киева (Getty Images)
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Киевский метрополитен остановил все поезда и работу эскалаторов из-за снижения напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

"По причине снижения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлены движение поездов и работа эскалаторов", - говорится в заявлении.

В КГГА добавили, что о возобновлении работы жителей столицы уведомят дополнительно.

На станциях уже образовались очереди. Люди вынуждены самостоятельно подниматься по неработающим эскалаторам.

РБК-Украина в пресс-службе метрополитена сообщили, что на "синей" и "зеленой" линиях постепенно восстанавливают движение поездов с увеличенными интервалами.

Движение поездов на "красной" линии приостановлено. В то же время все подземные станции работают как укрытие.

Киевская электричка тоже сообщила о проблемах с напряжением.

"Восстановление напряжения в контактной сети ожидаем в течение 30 минут. И уже готовимся отправляться поочередно за маршрутами по/против часовой стрелки", - говорится в заявлении.

Обновлено 18:49

В КГГА рассказали, что из-за снижения напряжения в сети временно приостановлено движение части общественного транспорта.

"Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая", - уточнили власти.

Обновлено в 19:26

Киевский метрополитен сообщил, что поезда возобновили движение по всем линиям столичного метро. Поезда курсируют с увеличенными интервалами:

  • "красная" линия - 10 мин;
  • "синяя" линия - 5 мин;
  • "зеленая" линия - 10 мин.

Все станции метро открыты на вход.

Напомним, в Киеве и в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. В ДТЭК официально подтвердили, что в столице действуют графики аварийных отключений электроэнергии.

Отметим, что идентичная ситуация в Сумской, Черниговской, Житомирской и Харьковской областях.

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