ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Координаційний центр по "зерновому коридору" почав роботу в Стамбулі

Новость на русском →
Стамбул, Субота 23 липня 2022 18:24
Координаційний центр по "зерновому коридору" почав роботу в Стамбулі Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (securityconference.org)
Автор: Ілона Свиридова

У Стамбулі (Туреччина) розпочав роботу координаційний центр за участю представників України, Росії та ООН, які стежитимуть за "зерновим коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, спільний координаційний центр вже почав роботу.

"Представники Росії та України, а також представник ООН вже почали працювати з Туреччиною в спільному координаційному центрі. Робота почалася якомога швидше відповідно до досягнутої нами домовленістю, і в даний час ми сподіваємося, щоб це все продовжувалося відповідно до побажань, як зазначено в меморандумі", - зазначив він.

Нагадаємо, згідно з домовленостями, координаційний центр буде перевіряти, щоб суду, які йдуть в чорноморські порти за аграрною продукцією, не доставляли Україні зброю.

Київ також вважає, що спільна інспекція убезпечить українські порти від заходу "троянських коней" під виглядом цивільних суден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Турция Стамбул
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років